國發會今（25）日表示，國際資訊長協會首度在臺辦理年度大會，包含美、日、星等國代表，探討「創新科技驅動數位政府轉型」。學者認為，技術創新應融入服務設計及營運的思維，此外重視數據的同時，也要小心數據推論的謬誤！

國際資訊長協會(International Academy of CIO，簡稱IAC)成立於2006年，目前成員包含日本、美國、芬蘭、俄羅斯、新加坡、臺灣、義大利、捷克、泰國、印度、菲律賓、印尼等17個國家組織的學者及政府機關資訊官員。成立宗旨在於記錄資通訊科技所關聯的社會變遷、分享資訊科技應用實務經驗、並推動跨國政府代表與學者專家的交流，以分享最新科技趨勢與應用資訊。

國發會表示，本屆大會以「創新科技驅動數位政府轉型」為主題，將針對「資訊長與經濟數位化轉型」、「數位政府創新」、「人工智慧、自動化與數位化未來」、「智慧城市、智慧服務與5G」、「網路安全」、「政府區塊鏈應用」及「公民網路參與」等核心議題。

國發會說，台灣代表與來自美國、日本、新加坡等逾14國30餘位學者專家進行討論交流，台灣亦可在此議題中發揮資訊服務思維與創新能量，提升我國國際能見度。

國發會副主委高仙桂表示，面對全球社會快速科技變化，不論是5G(第五代行動通訊系統)、區塊鏈或AI人工智慧等新興科技，都已經從研發實驗室走向落地應用，由資通技術與資料科技所驅動的創新服務與管理是推動「數位政府」的重要基礎，而資料的管理及應用更是政府良善治理的要件。

高仙桂說，本屆IAC會議擇定「創新科技驅動數位政府轉型」為主題，廣邀中央及地方機關資訊主管共同參與此次盛會，希望透過多方交流與經驗分享，加速臺灣政府數位轉型的進程，甚至進一步促成國際合作契機。

IAC主席Jean-Pierre教授也對於資訊長因應數位轉型的基本素養，分享了精闢的見解，他認為技術創新應融入服務設計及營運的思維，此外重視數據的同時，也要小心數據推論的謬誤，最後數位政府的服務應奠基於強固安全的運作環境，在民眾的便利性與安全性中取得平衡。

國發會說，我國政府現正積極推動數位轉型，今年6月國發會提出「智慧政府行動方案」，規劃以資料為骨幹，應用新興科技串聯政府服務與民眾需求，創新政府服務。

(工商 )