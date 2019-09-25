環山部落當地民眾靠流籠進出，但流籠遇風容易搖晃，要求市府盡速修復吊橋。（盧金足攝）

台中市環山部落吊橋，位於和平區環山部落旁南湖溪，因為吊橋坍方，果農僅能以流籠方式往來兩岸，陳大田勘查南湖溪一號、二號吊橋老舊損，相當不便又險象環生，將規畫再新建一座吊橋，初估施作經費約1200萬元，早日讓當地居民進出更安全。

市議員朱元宏、段緯宇、吳顯森、陳清龍等人日前在議會質詢時，針對環山部落吊橋修復議題表示，當地民眾靠流籠進出，但流籠遇風容易搖晃，要求市府盡速修復吊橋。

市長盧秀燕當場承諾，並責成建設局主辦，水利局、原民會等相關單位共同參與，趕快處理完成，方便當地居民生活及農作進出。

陳大田與建設局團隊，會同水利局、觀光旅遊局、原民會，偕同朱元宏、當地里長及居民，前往和平區環山部落勘查環山吊橋建址位置環境，傾聽在地需求。

朱元宏說，和平區環山部落居民大部分沿著南湖溪兩岸種植蔬果維生，居民來往南湖溪兩岸，主要依靠「流籠」載運農產品及人員，通行不便且易發生危險，建議市府規畫再新建一座吊橋，提供民眾來往南湖溪兩岸。

陳大田表示，初步估算施作吊橋經費約1200萬元，由於橋址位於地質敏感區，將進行可行性評估，並由水利局協助水土保持計畫審查及實施，確定施工條件與材料搬運便道的可行性後，再規畫相關設計及施工事宜。

當地居民期待新建吊橋順利施作完畢，盼規畫南湖溪對岸觀光步道，路線可達武陵農場。對此，觀光旅遊局強調，市府會評估規畫地點及相關構想，結合環山部落及武陵農場景點，提供遊客健康自然的觀光路線，提升當地經濟發展，帶進更多觀光資源。

(中時 )