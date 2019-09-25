北市府顧問蔡壁如遭爆在市府公務群組發送民眾黨訊息 ，遭藍綠議員痛批黨政不分。對此，柯文哲反嗆「請議員先示範如何黨政分離」卻遭王世堅打臉「議員只有立法權無行政權！」柯趕忙稱「那就拿小英出來比好了」，不過被問到綠營有何甚麼黨政不分的地方，柯卻說「不曉得」。

王世堅指出，議員只有立法權沒有行政權，柯文哲身為首都市長，掌管8萬名市府員工，議員充其量頂多8位助理，議員跟助理為了監督市長疲於奔命，柯文哲握有行政資源跟每年近1700億市政預算，痛批「類比不倫不類！柯文哲只敢在外面講這些渣渣話，他來議會講講看 ！」

王世堅進一步指出，從民眾黨創黨新聞發布、黨員招募到區域立委提名名單，柯文哲大辣辣使用市政資源，卻毫不遮掩， 這就是柯文哲最卑劣與可怕的地方！

柯文哲下午出席活動，被問到拿議員類比挨批是瞎扯，柯趕忙說「那就拿小英出來比好了，請小英示範甚麼叫黨政分離」媒體追問是否認為綠營黨政不分？柯說「我沒有說啦！」但被問到綠營現在甚麼事黨政不分的地方？ 柯則丟下一句「我也不曉得！」隨即快閃離去。

(中時 )