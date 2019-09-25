以懸疑恐怖遊戲「返校」的同名電影在近期上映，這部取材自民國50年代，校園共諜事件為背景的電影，引發不少關於「白色恐怖」的討論，就在此時，促進轉型正義委員會也跟著蹭這股熱度，在臉書上發布幾則當年受難者的血淚遺書，讀起來引人同情。但同時，已有人發現，這些因案處死的受難者，是得到中國大陸官方認證、貨真價實的共諜，也就是說，促轉會正在為共諜平反，有些人笑稱，這是與大陸建立對話平台嗎?

9月22日，促轉會的官方臉書發布張如松、江炳興、陳智雄三人的遺書，促轉會表示「當年白色恐怖受難者，也會透過各式各樣的管道，希望能將自己的思念與意志遺留下來。比如，戒嚴時期在法庭判決前會進行最後的筆錄，部分受難者們會在此時留下最後的遺言；又或著，在判決死刑到執行前的數個小時，受難者們會盡可能留下給家人的書信，或是請託其他未被判死刑的難友協助將遺書交還家人。」

這則臉書發布後，底下留言就開戰了，有些人認為國民黨太壞了「臺灣社會還容得下國民黨真的是一件很荒謬的事」、「國民黨的愚民政策成功」等等為受難者抱不平的想法，但隨即也有網友發現，這些受難者，許多是證據明確的共諜，受命滲透台灣進行左派思想與共產主義的傳播，甚至計畫組織民兵。而且，中國大陸方面也承認了1950~1960年代，對台灣派出了大量的特工與間諜，而且事蹟都考察的很詳細。如今在中國共產黨無名英雄廣場烈士名單當中，陳智雄位在第8組，江炳興列在第18組，張如松在第51組。在當年民主與共產陣營對抗的年代，兩邊人馬個位其主，共諜失敗被逮，又何冤之有?

格外諷刺的在於，現任政府計畫擬定更嚴格的「國家安全法」、「中共代理人法」，並打算列為這次會期的重要法案，在目前已知的草案中，對中共代理人採取「從嚴認定」，結果促轉會正在為50年前，貨真價實的共諜與滲透者，不斷平反與恢復名譽，臉書粉絲團「公民1495行動聯盟」就作了一張圖表，標題是「邊抓共諜邊替共諜平反」，列出促轉會在這幾年平反的8位證據明確的中共地下黨成員，再與國安五法草案條文做對照，如此矛盾，著實令人啞然失笑。

一般認為，「返校」的故事藍本，是民國37年發生在基隆中學的「光明報事件」，光明報是中國共產黨台灣基隆市工作委員會發行之刊物，發起者是時任基隆中學校長的鍾浩東，他於民國36年9月加入中國共產黨，並利用自己校長的權限，成立「基隆中學支部」。據維基百科的記載，光明報事件的破獲，竟源於「耍帥追女友」的連鎖反應!一名台大法學院學生王明德，在校期間參與左派地下組織支部，原本無人知曉，然而王明德為追求一名女孩，想在她面前建立英雄形象，竟與這女孩吹噓自己有參與地下組織，是個革命式人物，甚至還將機關刊物光明報秀給這個女孩耍帥，女孩也沒多珍視保管，只將光明報隨意置於家中，當然被家人發現，送交警局因而全面曝光，警局立即逮捕王明德，並循線擴大調查，很快瓦解了成功中學支部、台大法學院支部，進而造成基隆中學支部的破獲，也就得知光明報是由基隆中學校長鍾浩東主導。

涉及此事件的人員達到40多名，加入組織的4位台大學生則都被「感訓」1~2年，至於為首的鍾浩東校長在民國39年10月14日伏法。2018年10月5日，促轉會撤消鍾浩東「顛覆政府而著手實行之 」的判決，也就是為他平反。

(中時電子報)