獅潭國中愛的書庫25日啟用揭牌，鄰近學校可向校方借閱交流。（巫靜婷攝）

多元文化書庫收藏不同文化的書籍。（巫靜婷攝）

獅潭國中學生翻閱新書，看得目不轉睛。（獅潭國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

獅潭國中多元文化愛的書庫啟用

全縣第一座「多元文化」愛的書庫在獅潭，苗栗縣獅潭國中全校共43名學生，其中22名為新住民生、13名為原住民生，台灣閱讀文化基金會與3企業攜手捐贈60箱近千本多元文化圖書，25日於獅潭國中成立愛的書庫，讓學生了解多元族群文化，拓展閱讀視野。

愛的書庫收藏世界各地文化圖書，學生徜徉在書海中學習接納、包容，尊重文化差異並了解不同文化的獨特性，進而跨越多元族群的文化藩離，書庫不僅供獅中學生閱讀，也提供周邊鄉鎮包含三灣、大湖等學校借閱，由物流公司統一配送，借閱次數達標另補充新書單。

揭牌儀式由新店社區居民、永興國小及獅潭國中學生帶來客家八音、舞獅及越南舞蹈表演，校長林煜騰表示，獅潭鄉每4人就有1人為老年人口，地理上位於水源保護區保有好山好水，產業開發也相對受限制，因此這裡族群除了客家人，也有原住民、新住民等，正是成立多元文化書庫的原因。

林煜騰說，閱讀是AI世代培養人文素養的關鍵，能夠打破時空限制與心靈交流，以有限的生命向無限的知識學習，是改變孩子未來的契機與希望，「共讀分享、智慧循環」將融入課程，讓閱讀成為習慣，終身學習營造良善風氣。

縣府教育處督學江振榮指出，苗栗縣目前共有6所學校成立愛心書庫，獅潭國中為今年第2所，未來還有泰安國中小、公館國中將陸續成立，於偏鄉成立書庫格外有意義，期盼書籍流通讓學生多吸收知識，彼此互相交流。

(中時 )