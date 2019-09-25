香港反送中抗爭停不下來，也燒到國內大學，造成港生和陸生間的衝突。教育部長潘文忠今天表示，將要求國內各大學，保障每一個學生發表達意見的權利，如有衝突事件發生，學校要積極介入輔導，並以校規處分違反規範的人。

近來包括義守大學和文化大學，陸續發生港生在宿舍門口或是學校周遭圍牆張貼支持反送中的標語或海報，卻遭到陸生嗆聲，進一步產生衝突，有人因此掛彩。

對於這樣的衝突，潘文忠在今天教育部部務會報中表示「深感遺憾」，強調台灣是個崇尚民主、自由及法治的社會，歡迎全世界的學生前來，在一個相互尊重的環境下學習。

潘文忠說，將要求國內各大學，保障每一個學生發表意見的權利，並教育不同群體互相理解及彼此尊重，及強化校園安全巡察，以讓學生可以安心就學。

潘文忠說，若有學生衝突事件發生，學校應該積極介入處理，並通報教育部，以維護每個學生的言論自由及人身安全。在台灣校園裡面，絕不容許因為意見不同，就有人遭遇言語霸凌獲被暴力相待。對於違反規範的學生，請學校依校規處理。

(中時 )