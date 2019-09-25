前桃園地院女法官俞力華因審理案件有高達45件、長達6個月以上停擺，上月司法院職務法庭將她判決免除法官職務；她另因開庭時罵被告「我真的是見鬼了」「我到底是在跟幾歲的人講話」「你發誓去廟裡發啦」等，又遭法官評鑑委員會送司法院人審會議處。

俞力華去年10月1日已離職，並遭職務法庭判決免除法官職務，未來只能回任法官以外工作，此次她被法評會送交人審會議處，雖然實質意義不同，但人審會若通過懲處，仍會在她的公務員人事資料上留下懲戒紀錄。

法評會表示，俞力華開庭時對被告說「在進審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理的話，那個時候，你的承認就會變得比較廉價」、「如果我現在調卷出來吼，給妳看之後，妳是騙我的喔，我刑度一定會考量的」。

俞力華還說，「你感受不到，我真的是見鬼了」、「我到底是在跟幾歲的人講話」、「你發誓去廟裡發啦」、「妳眼睛都閉著眼睛走出去喔？再扯一點好嗎？」等語，充滿情緒性詢問及應對，法評會認為她違反法官倫理情節重大。

不過，由於俞力華已遭職務法庭判決免除法官職務，法評會認為免職判決已足令俞力華警惕，俞女尚無懲戒的必要，但仍應依法官法規定，由司法院交付司法院人事審議委員會，給予適當處分。

4年前請求將俞力華評鑑的司改會表示，當年他們主張俞女開庭態度差，但卻反批故意抹黑，如今評鑑結果出爐，也證明當年司改會對俞力華法官的質疑是正確的。

(中時 )