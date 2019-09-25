外界對新北市前市長朱立倫，擔任國民黨總統參選人韓國瑜的副手，呼聲極大。更有民調指出，一但朱任副手，韓與總統蔡英文的民調差距將一舉縮至3%誤差範圍內。前立委林郁方以老友身分，舉美國前總統甘迺迪、詹森的故事，對朱深切喊話。

林郁方在政論節目指出，美國前總統甘迺迪跟詹森，其實調性就跟韓國瑜、朱立倫很像：甘迺迪屬後起之秀、從政經歷相對平淡，代表波士頓新英格蘭區又出身上流社會；詹森從政經歷豐厚閃耀，代表南方德州又草根性。兩人看似懸殊卻互補，最後不僅贏得大選更搭配得宜，詹森也在下屆擔任總統。

林郁方補充，縱然當初甘迺迪陣營有人在排擠詹森，但在國會許多運作，是詹森運用個人影響力在協調的。所以他認為，這次若朱立倫成為副總統，也不會是「虛位」副手，因為他的財經專業與政壇影響力，韓國瑜勢必要重用，百姓也會投以強烈期盼。

不僅如此，林郁方更以老友身分對朱立倫喊話，如果在他出任副手協助下，最後還是輸了，那「國民黨會非常感謝你」、「國民黨的每一個人都會覺得欠了你」；若贏了，朱不僅當副總統，副總統當完以後就選總統。林更激動道：「所以我認為對朱立倫來講，這個買賣是穩賺不賠的！我是勸朱立倫，作為老朋友我真的勸他，跟韓國瑜搭配選副總統！」

(中時電子報)