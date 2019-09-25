去年1124台派選情崩盤後，習近平更公開發表「九二共識就是一國兩制」，徹底爆擊國民黨，這讓民眾擔憂台灣未來，男星陳嘉行表示蔡英文是台灣最能打逆風選戰的政治人物，畢竟檯面上男性政治人物都哭完一輪後，仍未看過小英掉一滴淚。

陳嘉行表示民進黨最低潮時，就是由蔡英文一肩扛起，非民進黨支持者也是看到她的堅韌與溫柔，才自願當無酬自費的1450，另外蔡英文有著傳統女性性格，因此只要身邊有人捅婁子，絕對會親自道歉不逃避，此外檯面上的男性政治人物都哭完一輪，仍未見她掉過一滴淚，甚至在政治人物發言都在算計權位、選票時，唯獨她只為了中華民國臺灣發聲，因此呼籲外界「為辣台妹做的事情不用多偉大，但大家每一次的公開表態，就能匯聚成就臺灣偉大的事情」。

陳嘉行臉書全文。（圖／焦糖 陳嘉行 Brother Caramel臉書）

此篇PO文也引起網友熱烈回應，紛紛留言：「滿滿的正面能量,大家都可以成為台灣隊長,為國家盡一份力」、「目前沒人比蔡小英更適合當台灣總統」、「拜託小英一定要連任，讓台灣人都站在一起」。

(中時電子報)