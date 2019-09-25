低氣壓通過，加上已轉弱為熱帶氣旋的颶風洪柏托（Humberto）殘留雲系左右，暴雨24日在英國各地造成慘重災情，相當於一個月雨量的驚人雨勢在數小時內全部倒光，倫敦市中心4座主要地鐵站積水嚴重被迫關閉，交通大打結。

英國各地24日歷經暴雨侵襲，1個月的累積雨量6小時內全數傾瀉而下，造成各地大積水，倫敦市中心主要車站更因積水嚴重暫時關閉。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，暴雨24日侵襲全英各地，一個月累積雨量在6小時內全數傾瀉而下，造成各大城市大積水，倫敦災情尤其慘重，由於積水嚴重，市中心主要4座地鐵站全站關閉或部分封閉。

這4座地鐵站包含維多利亞火車站（Victoria Station）、聖保羅車站（St Paul’s station）、沼澤門站（Moorgate）、以及利物浦街車站（Liverpool Street station）。

戶外大雨狂瀉，車站內也難逃災情，瀑布般的雨勢從利物浦街車站的天花板縫隙中傾瀉而下，導致站內一條軌道嚴重泡水，利物浦街車站暫時關閉，列車停駛或延後，數千旅客被困在車站內動彈不得，面露不耐。沼澤門站地下道淹水嚴重，旅客被迫捲高褲管，在髒汙的積水中跋涉而過。

It's even raining inside Liverpool Street Station pic.twitter.com/2aEUoc4cCo — Charlotte Callear (@CharCallear) September 24, 2019

不只倫敦，暴雨在伯明罕、約克郡（Yorkshire）等英國各地都造成災情，車輛在洪水中拋錨，腳踏車騎士因天雨路滑，摔倒在馬路上。

WATCH: Cars trudge through flooded streets in London as heavy rain hits evening rush hour pic.twitter.com/qy0OEg5Evp — Bloomberg TicToc (@tictoc) September 25, 2019

不過英國的壞天氣還沒結束，英國氣象局（Met Office）預告，這樣狂風暴雨的天氣將會持續到下個月，並警告可能造成更嚴重的水患災情。

A very heavy and Torrential downpour hit parts of London abit ago. Very heavy rain was reported as well as lightning. This storm met the weak criteria however still some pretty intense rainfall and frequent lightning. Here is a video of the downpour. pic.twitter.com/ZnR3zPr12V — 🌬️🌧️weatherzoneUK🌬️🌧️ (@UK_WEATHERZ) September 24, 2019

(中時電子報)