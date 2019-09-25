低氣壓通過，加上已轉弱為熱帶氣旋的颶風洪柏托（Humberto）殘留雲系左右，暴雨24日在英國各地造成慘重災情，相當於一個月雨量的驚人雨勢在數小時內全部倒光，倫敦市中心4座主要地鐵站積水嚴重被迫關閉，交通大打結。
英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，暴雨24日侵襲全英各地，一個月累積雨量在6小時內全數傾瀉而下，造成各大城市大積水，倫敦災情尤其慘重，由於積水嚴重，市中心主要4座地鐵站全站關閉或部分封閉。
這4座地鐵站包含維多利亞火車站（Victoria Station）、聖保羅車站（St Paul’s station）、沼澤門站（Moorgate）、以及利物浦街車站（Liverpool Street station）。
戶外大雨狂瀉，車站內也難逃災情，瀑布般的雨勢從利物浦街車站的天花板縫隙中傾瀉而下，導致站內一條軌道嚴重泡水，利物浦街車站暫時關閉，列車停駛或延後，數千旅客被困在車站內動彈不得，面露不耐。沼澤門站地下道淹水嚴重，旅客被迫捲高褲管，在髒汙的積水中跋涉而過。
不只倫敦，暴雨在伯明罕、約克郡（Yorkshire）等英國各地都造成災情，車輛在洪水中拋錨，腳踏車騎士因天雨路滑，摔倒在馬路上。
不過英國的壞天氣還沒結束，英國氣象局（Met Office）預告，這樣狂風暴雨的天氣將會持續到下個月，並警告可能造成更嚴重的水患災情。
文章來源：Britons are warned of MORE potentially deadly floods today with chaos continuing on rails and roads after thunderstorms dumped a month's rain on London shutting down stations across the capital during last night's rush hour
(中時電子報)
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