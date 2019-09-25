兩人秀出入圍證書。中視提供

王識賢和蔡淑臻今年以中視《鑑識英雄2》入圍金鐘視帝、視后，兩人今天同台分享入圍心情，王識賢說：「開心了5秒就回到現實。」蔡淑臻則跟男友李沛旭一塊到寧夏夜市大吃慶祝。媒體問王識賢，覺得今年2度入圍的蔡淑臻得獎機率？他說：「以我的經驗，不要得失心太重，就平常心，交給評審，畢竟口味都不同。如果真的摃龜，還有摃得更多的人（指他自己），我當時摃龜就會想到瓜哥（胡瓜），還有他依然很堅持，蠻佩服他的。」

王識賢入行32年，金曲和金鐘獎共摃龜11次，對入圍和得獎早就習以為常，主演的電視劇《流氓教授》入圍已是18年前。他和蔡淑臻合作2季，但蔡淑臻今天說，王識賢在片場很嚴肅，很多人都怕他，不敢接近，她曾想逗他，笑說：「我一直很想弄亂他頭髮，但很怕伸進去拔不出來。」 王識賢偶爾會在片場說個冷笑話緩和氣氛，他坦言：「我知道他們笑得很尷尬，當然他們的配合讓我更尷尬。」

在《鑑識英雄2》中，王識賢飾演的探長被懷疑和小三邵雨薇有曖昧，已婚的他如何保身？他笑回：「就把自己想成太監，有所為有所不為，沒有灰色地帶。」他說拍戲晚，會隨時跟老婆通line， 「她很清楚我幾點收工」，收入也全歸老婆管。

生活中他也是2個女兒心中的好爸爸，會為她們進廚房做黑糖饅頭、舒芙蕾、焦糖布丁，念國三的大女兒迷韓國「防彈少年團」，他也曾帶她去追星，女兒和很樂意和他分享他們的動態，比如隊長RM去聯合國演講，「所以我跟她說妳英文要練好，當一個偶像不是那麼容易」。

王識賢巧合還和「防彈少年團」團員柾國撞髮型，女兒有說誰帥？他回：「她應該會說『差滿多的』。」蔡淑臻看了柾國照片，想了幾秒然後說「一樣帥」，女兒要幾歲才能交女友？「當然18歲以後」。至於會不會拿自己過去的作品給女兒看，他搖頭：「還是不要自取其辱吧。」

(中時 )