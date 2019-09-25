耐磨防割防護手套讓人民保母執勤時多一分保障。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察之友會大湖辦事處捐贈100雙耐磨防割防護手套給大湖警方。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局長林鼎鈞致贈感謝狀。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

鑑於近來人民保母因處理民眾糾紛、街頭暴力鬥毆、精神病患、家庭暴力等案時，遭犯嫌持刀械攻擊導致員警死傷，苗栗縣警察之友會大湖辦事處關心警方執勤安全，由顧問李秉煌捐贈100雙耐磨防割防護手套給大湖警分局，分局長林鼎鈞致贈感謝狀，感謝警友善心捐贈，充實大湖警方執勤設備。

警察執勤安全是當前首要，林鼎鈞提醒員警，處理事故務必以「安全」為優先，時時提高警覺，同仁間互相照應，並善用警用裝備，唯有在安全的前提下，才能有效打擊犯罪，保護人民生命財產安全達成任務。

(中時 )