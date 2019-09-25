熱心警友捐百雙防割手套 大湖警執勤多層保障 15:502019/09/25 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 耐磨防割防護手套讓人民保母執勤時多一分保障。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 耐磨防割防護手套讓人民保母執勤時多一分保障。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣警察之友會大湖辦事處捐贈100雙耐磨防割防護手套給大湖警方。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真） 大湖警分局長林鼎鈞致贈感謝狀。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真） 鑑於近來人民保母因處理民眾糾紛、街頭暴力鬥毆、精神病患、家庭暴力等案時，遭犯嫌持刀械攻擊導致員警死傷，苗栗縣警察之友會大湖辦事處關心警方執勤安全，由顧問李秉煌捐贈100雙耐磨防割防護手套給大湖警分局，分局長林鼎鈞致贈感謝狀，感謝警友善心捐贈，充實大湖警方執勤設備。 警察執勤安全是當前首要，林鼎鈞提醒員警，處理事故務必以「安全」為優先，時時提高警覺，同仁間互相照應，並善用警用裝備，唯有在安全的前提下，才能有效打擊犯罪，保護人民生命財產安全達成任務。 (中時 ) #安全 #大湖 #員警 #暴力 #處理 也許您會感興趣 推薦閱讀 減低兒童交通事故傷亡 靖娟力推小黃帽計劃 15:202019/09/21 生活 《美國舞孃》包7座金酸莓 暴力情色意外成邪典 20:252019/09/21 娛樂 2網友刷漢堡擲中員警 遭逮送辦 04:102019/09/22 社會新聞 後車廂伸出一雙腳 員警打開驚呆 騷味竄出 13:152019/09/23 生活 慣竊偷車衝撞員警 熱心民眾協助壓制 18:372019/09/23 社會 高雄網紅暴力事件 蔡英文：不良份子勿心存僥倖 20:352019/09/23 財經 阿SIR校園交安宣導 愛媽驚聲尖叫了！ 12:302019/09/24 生活 新北三管齊下 減少年輕機車族及長者交通傷亡 18:032019/09/24 生活 （血腥慎入）邪教橫行兩岸 成員遭毆慘不忍睹 11:522019/09/25 社會 中年男失蹤2天 員警認出協助返家 15:072019/09/25 社會 生活熱門新聞 吳德榮：米塔颱風最快這天生成 預測逼近台灣 - 生活 大吃大喝不會胖 中研院找到關鍵基因 - 生活 扣押私菸竟消失 黃國昌爆：華航員工私運走 - 生活 擦化妝水就能保濕？專家曝真相 - 生活 - 工商 長照稅收制已到盡頭？財政部建議保險制 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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