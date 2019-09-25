台中市太平區50歲羅男，25日上午涉嫌持刀至隔壁賴姓鄰居家理論，2人爆發口角，57歲賴遭羅持刀追殺，因用手抵擋遭劃傷4處，另背部有1處刀傷，附近住戶聽見有人呼救，查看被害人賴男鮮血直流，報警處理，經醫院救治，傷口縫合已無大礙，羅嫌已落網，警方依傷害罪將羅移送偵辦。

據了解，住在太平區永豐北路上的羅男與賴男雖為鄰居，但2人時有糾紛、互看不順眼，當天不知為何原因，2人再爆發爭執，羅竟持短刀攻擊賴，賴見狀用手抵擋造成手掌、虎口等處遭劃傷4刀，閃躲時背部也遭劃傷1刀，發生現場，滿地血跡斑斑。

事發後，羅嫌騎機車往西區方向逃逸，警方獲報後立即成立專案小組，循線追緝，不到4小時於西區勤美綠園道逮捕羅姓男子，宣告破案；羅嫌向警方坦承犯行，羅向警方供稱，平時就因小事口角，當天又在家門口前相遇爭吵。賴緊急送往台中國軍總醫院救治，傷口經手術縫合無大礙，警依法將羅送辦。

(中時 )