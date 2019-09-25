立委黃國昌爆料，北市紐約家具設計中心八德店違建案，有大咖議員居中「喬」了9次，建管處坦言，確實有3名議員在關切。但據了解，市長柯文哲已在24日市政會議上，當著局處官員面前，單獨點名民進黨新潮流市議員梁文傑，讓柯過去與新潮流的心結浮上檯面。梁文傑表示，這事有爭議，請柯先把事情搞清楚。市府發言人周台竹則不願證實，僅強調市長雖跟新潮流不融洽，但沒有點名誰。

黃國昌於臉書上踢爆，北市八德大樓的紐約家具八德店，從1樓到B3，每層都存在嚴重影響公安的違法問題，結果因為有議員撐腰，囂張到今日繼續橫行，自2016年11月遭舉報違法夾層後，北市建管處至少排定了9次要拆除，迄今卻從來沒有成功。

昔日曾發豪語說違建是「國家恥辱」、「非文明國家該出現的現象」的柯文哲，據悉在23日晨會上，要求副市長鄧家基針對這項欺騙政府的行為，嚴懲檢查人和複查人，隨後接受媒體聯訪時稱「偵查不公開」，但事隔一日，柯就在24日上午的市政會議上，當眾點名涉入違建案的議員就是梁文傑。

湊巧的是，有網友25日凌晨1時許在PTT八卦版上，也直指涉入違建案的議員是梁文傑。建管處對此表示，梁文傑針對紐約家具1樓天花板部分，並非違建樓板，故梁的請託案未涉及不法；但地下室夾層部分確實是違建，也另有2名議員關切，所以這9次的協調中，並不是只有1個議員。至於另外2名議員是誰？建管處不願透露。

「請柯把事情先搞清楚！」梁文傑表示，1樓天花板部分確有爭議，他當然會捍衛陳情人的決定，因為建管法令多如牛毛，在認定是否為違建之前，沒人敢胡亂拆掉，雖然他過去批評柯文哲很多，但仍請柯就事論事，把事情搞清楚，不然底下公務員會很無辜。

北市府發言人周台竹表示，柯市長很重視黃國昌的爆料，也確實了解有一些議員在關說，但最重要的是解決事情。記者追問，是否有單獨點名是梁文傑？周台竹則不願證實，強調市長雖和新潮流不融洽，但在這件事上，市長不會針對哪個派系、也沒有點名誰。

至於懲處的名單？周台竹則說，市府官員若有明顯包庇，當然會有懲處，但仍須請相關局處報告說明來龍去脈。

(中時 )