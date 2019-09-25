國小和幼兒園開學已近1個月，腸病毒疫情也進入另一波高峰期，新竹市衛生局25日指出，從830開學日到昨為止，因腸病毒停課共有53班，目前停課中有18班都是幼兒園和托育中心，全市35所國小未有因腸病毒停課。

衛生局代理局長楊清媚說，為避免學童聚集環境發展腸病毒流行，該局在開學前針對全市35所國小、164所幼兒園及65所托育中心，進行洗手設備和環境清潔消毒等校園防治腸病毒查核工作，其中不合格情形均已現場輔導改善完成，後續將不定期稽查，確保各校園落實防治措施。

疾管科長王芳時表示，該局要求國小若有1班3人感染腸病毒，幼兒園和托育中心1班2人感染腸病毒，就必須通報且停課1週，從開學到昨為止共有58班停課，目前停課有18班，都是幼兒園和托育中心，沒有國小班級。

衛生局提醒教托育機構，應落實幼童勤洗手5時機「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後及擤鼻涕後」，及洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並定期進行環境清潔與消毒，以降低感染腸病毒風險。

幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。若發現幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力等腸病毒重症前兆病徵，要儘速送大醫院治療。民眾如對腸病毒防治有疑問，可打1999市民服務專線，防疫專線5355130、疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

(中時 )