國民黨總統參選人韓國瑜上周在直播中提出全民長照保險政見，財政部今亦建議衛福部評估保險制的可行性。《財政紀律法》今年4月公布，明定不得增訂固定經費額度、比率保障，或將政府既有收入以成立基金的方式限定專款專用，長照經費將受影響，建議衛福部研擬長照保險的可行性。

蔡總統上任後，推動長照2.0，並成立長照服務發展基金，以遺贈稅、菸酒稅、菸捐、房地合一稅作為長照財源。根據統計，長照預算每年約落在300億上下。立委王育敏引用資料指出，2020年長照基金可獲325.7億的收入，但同年支出卻高達386.7億，短絀61億。若不檢討經費制度，衛福部該如何另闢財源？

財政部今透過報告指出，今年4月公布的《財政紀律法》，明定不得增訂固定經費額度、比率保障，或將政府既有收入以成立基金的方式限定專款專用，長照的財源恐受影響。為讓長照制度永續發展，財政部表示，長照財源宜以預算法規定，循預算程序撥充，或請衛福部依大院附帶決議研擬採行長照保險制的可行性。

對於《財政紀律法》的規定，衛福部長照司副司長周道君解釋，該法對長照的影響在於，假設某天長照預算不足，需調高菸稅因應，依照以往情況，需修《菸酒稅法》，指定菸稅直接挹注長照基金，但《財政紀律法》公布後，則不得直接指定稅收挹注長照，而是將稅收納入國庫再進行分配。

周道君表示，目前衛福部仍傾向以稅金制支應長照財源。對於王育敏所說的短絀狀況，因長照基金仍有剩餘，仍不需擔憂，以後經費若不足，將透過公務預算補足。衛福部部長陳時中則說，衛福部對於各種財務規劃都不斷比較，針對財政部的建議，衛福部當然有在想，且會進行財源分配的檢討改進。他表示，自己個人不喜歡保險制，但並不排斥，是否進一步實施仍需與財政部進一步討論。

(中時 )