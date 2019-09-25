布拉與哈達迪的內線長人對決，也是這場比賽的觀賽重點之一。(摘自FIBA官網)

前往泰國曼谷參加亞洲俱樂部冠軍盃的富邦勇士，雖然克服下半場一度落後19分頹勢，更在讀秒階段追到只差2分，可惜「野獸」林志傑最後壓哨三分球落空，富邦無奈以66比68不敵伊朗，目前戰績1勝1敗，26日將跟巴林交手。

富邦連兩戰都靠林志傑的三分球開張，不過接下來形勢倒向哈達迪、巴哈拉米兩大伊朗主將的內外聯手，伊朗擴大領先到12分，幸好富邦也靠郭少傑、蔡文誠兩人火力緊咬，打完首節，伊朗29比23領先，巴哈拉米首節就摘11分。

雙方第2節進攻同時陷入低潮，各只拿下11分，也讓兩隊差距維持6分來到下半場，沒想到第3節開打，富邦突然陷入當機狀態，竟讓伊朗趁機打出誇張17比2，一舉擴大領先到19分之多，前3節結束，伊朗61比46大幅領先。

進入最後1節，富邦一度靠著林志傑的三分球，追到55比63的個位數差距，甚至靠著張伯維最後關頭連取5分，打到最後51秒，雙方差距只剩2分，富邦更在最後2.7秒掌握最後一擊機會，結果把球交給林志傑三分壓哨出手沒進。

富邦以郭少傑攻下19分最高，林志傑14分、5籃板及3助攻，張伯維12分，賈西亞11分、14籃板，布拉4分、18籃板；伊朗則以哈達迪18分、18籃板的雙十表現最佳，巴哈拉米也有17分、6助攻與4籃板，伊朗預約分組第1。

(中時電子報)