高雄市長韓國瑜日前強調自己沒說過採石油，行政院長蘇貞昌則稱這是「睜眼說瞎話」，韓國瑜回嗆蘇現在看高雄好像變成全盲了，不滿蘇兩套標準。對此，國安局退役上校李天鐸力挺韓國瑜，並轟「面對這樣的政府，除了強硬回擊還能怎樣？」

韓國瑜、蘇貞昌近日因採石油說再度槓上！蘇貞昌酸韓「沒有說過採石油是睜眼說瞎話」，韓國瑜回嗆「我現在感覺他看高雄好像變成全盲了」。他指出，蘇貞昌完全忽略，先罵再說，所有高雄市的事情，只要在蘇的嘴巴出來，是先罵、批判、抹黑，也不查，先罵了以後再講。

對於韓蘇兩人為了「採石油說」再度槓上，李天鐸在臉書表示，面對這樣的政府，除了強硬回擊，你還能怎樣？「只有韓國瑜做的到，我們都支持你！」

韓國瑜、蘇貞昌兩人已非首次槓上，今年七月時，韓國瑜稱自己的選舉資源對比蔡英文的「洋槍砲」，自己只是「小水果刀」，蘇貞昌則說，如果韓真的帶刀，就違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，一定會依法究辦。此外，在八月時，韓國瑜遭爆不批公文，蘇貞昌也跟進說自己每天批的公文和他一樣高。韓則開直播反擊，堆起和身高一樣高的公文和蘇PK，並直言，｢公文批得越多代表越認真，真是如此嗎？」韓也曾質疑他上任後被國家機器監視，蘇貞昌則稱公眾人物被檢驗是最基本也應該的，「國家機器很忙，沒時間搞他啦」。

(中時電子報)