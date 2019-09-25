興富發建設與國際級團隊Aedas建築設計事務所攜手打造「台中TOP1環球經貿中心」，特別規畫空中游泳池，工作結合休閒空間。（興富發建設／盧金足台中傳真）

台中市7期坐擁台中國家歌劇院等重大建設，蛻變為國際城市。（盧金足攝）

「台中豪辦」時代來臨！海外台商回流台灣，相中在中台灣設企業總部，建商紛在7期推出豪華商辦，面對沉寂已久的商辦市場快速增溫，過去幾年台中少有新商辦釋出，加上台中過去辦公樓多設在工廠內，即以廠辦居多，如今企業主多希望遷出，衍生更多純商辦需求，不少台商選擇在台中設立據點或總部。

「台中商辦首見空中游泳池！」台中市7期繼鼎盛、CBD、 NTC之後，又一商辦強勢登場！「台中TOP1環球經貿中心」由興富發建設與國際級團隊Aedas建築設計事務所攜手合作，以專業經驗規畫29層銅金色聚光體、以東方旗袍美學意象，西方的前衛造型設計外觀、挑高7米大廳，創新結合工作與休閒空間。

開發商看好台中7期蛻變為國際城市，以超越信義計畫區的規格，匯聚政治、經濟、交通、文化、綠意休閒等五大加值能量，因應商辦增加，金融業務需求，目前已有22家金融機構爭相卡位，其中，台中商銀更加碼百億元興建總部，台中將為躋身亞太金融中心地位舖路。

興富發建設指出，「台中TOP1環球經貿中心」，在交通網脈優勢，鄰近中科、精密科技園區，迅速連接高速公路、快速道路、高鐵、機場、台中港等運輸樞紐，獲企業主青睞。

為迎接台商回流及企業升級的商辦需求契機，建商推出適合傳統及各式新創產業對於中型辦公室不同需求的商辦空間，趕上在地企業發展需求、台商運籌中心、外資投入成立據點、公司避險買進高收益資產等各項需求，7期如雨後春筍的商辦，也視為資產布局熱門標的。

(中時 )