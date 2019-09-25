「非核亞洲論壇」25日在屏東辦理「廢核．再生」活動計畫，共有來自日本、韓國、越南、菲律賓、印度等21位國際外賓參與，同時參訪屏東縣再生能源發展現況；屏東縣政府環保局長顏幸苑於會中承諾，會朝如期除役核三廠的方向邁進，一步步走向非核家園。

根據原能會公告，核三發電廠設置容量為951ＭＷ，核能發電廠除役時間預計分別於2024年7月除役一號機組，及2025年5月除役二號機組，而目前核三廠也已依3年前提出規定，開始準備2021年的除役執照。

屏東縣為朝向100％綠電城市邁進，2009年就開始推動能源轉型布局，從全台首創的養水種電開始，並於同年加入國際地方發展行動委員會，2016年成為全台灣唯一加入「100％再生能源城市與區域網絡」計畫的地方政府，與加拿大溫哥華、韓國濟州、美國夏威夷州等地為再生能源發展而努力。

來自澳洲、曾獲得諾貝爾和平獎的史維寧表示，核三廠是台灣實踐非核家園的關鍵，而屏東縣正走在一條正確的道路上，且扮演台灣綠電發展領頭羊角色，但這條路上面臨能源轉型安全性，及核電安全除役的艱困挑戰，但他相信，屏縣府有機會引領整個亞洲的能源方向。

史維寧也對這場能源論壇留下深刻印象，他透露，這是他第一次來到台灣，非常享受這裡的一切，也期待2025年能再次來台，是來參加實現非核家園的「非核派對」。

(中時 )