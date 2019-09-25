國民黨2020總統提名人韓國瑜陣營6月起舉辦多場造勢活動，雖然有傳言傅崐萁一直是幕後要角，但傅從未鬆口。自初選前力挺韓國瑜的前花蓮縣長傅崐萁今天首度鬆口，在公開活動中表態挺韓。他說，「最近都在幫我的兄弟，在全國各縣市不斷在推動整合，希望韓市長未來能夠做更多事情」。網友對此表示，「花蓮夫妻選擇挺韓是對的」、「水啦」。

傅前縣長今(25日)出席花蓮縣政府「榮耀花蓮頒獎記者會－縣市長施政滿意度大調查」活動，致詞主動提及「挺韓」立場。

會後媒體聯訪被問到未來規劃，傅崐萁說，「自己正在努力協助好朋友、兄弟韓國瑜先生，希望韓的理念能讓更多人了解，提供一個不同的選擇給台灣鄉親，讓台灣有所改變」。

至於挺韓的理由？傅崐萁則說，不管是環島高速路網、蘇花改二期、國道6號延伸，「韓市長若有機會為台灣人服務，這些建設都能做好」。現場媒體也追問，「是否參選立委？」，傅崐萁說，「國家沒有改變，地方難有突破，認為國家能否支持地方，才是思考重點」。並未正面回答。

網友對此表示，「花蓮夫妻選擇挺韓是對的」、「水啦」、「又有一位地方的大老出來挺韓總了，謝謝縣長夫婦」、「夫妻同心為花蓮努力值得讚賞」。

(中時電子報)