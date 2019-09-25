衛福部近期不斷釋出長照利多，引發各界對人力配置的擔憂。民間團體認為衛福部欠缺考量，喊出的受惠人數恐與實際受惠人數有所落差。立委今在衛環委員會中亦指出，政府的行動如同派兵打仗卻缺乏子彈、糧食，人力趕不上政策推動。

衛福部長照司日前放寬喘息服務門檻，排除獨居、老老照顧的條件，讓失能7級、8級的聘僱外籍看護者接受喘息服務的給付，共17.9萬人受益。天主教中華聖母基金會執行長黎世宏日前表示，受益人數的突然增加，恐加重第一線人員的負擔，人力配置成難題。

立委徐志榮引用衛福部資料表示，2017年全台共有10.7萬人接受長照服務，當時全台共有2.8萬名照服員，平均1人照顧3.8人。對比今年，共有28.4萬人接受長照服務，全台照服員卻只有3.95萬人，等同1人照顧7.2人。

徐志榮表示，政府釋出惠民政策固然是美意，但在人力的配置上卻趕不及政策推動。近幾年來，照服員人數的成長幅度遠遠不及失能人數的成長，政府不斷釋出利多，形同為了打仗，瘋狂徵兵、派兵，子彈、伙食卻不充足。

另一方面，政府為改善人力問題，數月前推動照服員加薪，卻欠缺全面性措施。立委鍾孔炤表示，不同於醫師、護理師，政府僅掌握到照服員的人數、平均薪資，卻不曉得不同種類的照服員工時上是否有差異，且照顧對象的難度不一、服務路途的長短不一，是否休假也無從得知。

鍾孔炤表示，政府應針對照服員的工時、排班、休假、職業風險、薪資分佈等進行研究，定期展開調查，以提升照服員的勞動條件。衛福部部長陳時中答應蒐集相關資料，改善照服員人力狀況。

(中時 )