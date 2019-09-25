海獅潛艦周六開放民眾登艦參觀，大陸地區人士謝絕參觀。（海軍提供）

海軍司令部「國防知性之旅」，28日停泊基隆港西4號碼頭，黑鷹直升機衝場展現特技，海軍一三一艦隊包括有「航母殺手」之稱的沱江艦、光六飛彈快艇，以及睽違12年，全球最老的現役潛艦「海獅」號，也將回到基隆亮相，讓軍艦迷一次看到飽。

軍方特別安排氣宇軒昂的軍樂隊、海軍陸戰隊莒拳與兩棲偵搜大隊海上操舟等精彩戰技演出，還可近距離參觀海軍現役戰艦的派里巡防級、永靖級獵雷艦、錦江級巡邏艦、磐石油彈補給艦、沱江級巡邏艦、光六飛彈快艇，茄比級潛艦也特別在這次活動參演。

高齡76歲「海獅」號潛艦，為柴電動力潛艦，二次大戰期間下水服役於美國海軍，1974年以30歲的艦齡移交我國海軍服役至今，因保養得宜，依舊老當益壯，護衛著台灣海疆，28日基隆港營區開放民眾自由登艦參觀，一睹這艘二戰潛艦風采。

海軍表示，由於潛艦通道狹窄，民眾需要透過攀爬垂直梯進入到船艙內，為了安全著想，民眾參觀前須將隨身物品、背包暫時寄放在寄物保管區，考量安全，女性應避免穿著裙子或高跟鞋登艦，另外進入潛艦參觀時全程禁止拍照。

另外西碼頭典禮台左側設置「國艦國造」主題展覽館，藉由各項船模展示及動態互動，讓參展民眾了解海軍新一代兵力整建成果，營區開放活動自28日早上8點至下午4點開放參觀，民眾需攜帶相關身分證件，大陸地區人士則謝絕參觀。

(中時 )