聖淘沙魚尾獅將為開發計劃讓道，面臨拆險命運

談到「獅城」新加坡，大部份人腦海中浮現的畫面都是它的地標建築「魚尾獅」，它位於著名的旅遊勝地聖淘沙島上，就有一座魚尾獅雕塑，是新加坡的旅遊標誌，當然也是旅客打卡留念最熱門的地點。不過，這座聖淘沙魚尾獅將因新的開發計劃讓路而決定拆除，此舉引發網路上一陣騷亂，大陸網民都對拆除地標則極感驚訝，紛紛質問「去旅遊打卡怎麼辦？」

聖淘沙魚尾獅是新加坡最高的自由式結構建築，其身上的320片魚鱗還是由光導纖維製成的，到了夜晚，便會不斷變換顏色，醒目而美麗。據《每日經濟新聞》引述外媒報導稱，聖淘沙發展局當天召開記者會宣布，將重新規劃開發旅遊勝地聖淘沙島及附近的勿拉尼島，並將拆除聖淘沙島上標誌性魚尾獅為新規劃讓道，而這座魚尾獅最後一個開放日是今年10月20日，確實拆除時間則視建築施工進度而定。

據新華社報導，上述新規劃將在未來二三十年內分階段展開，聖淘沙將被開發成活力社區、島嶼之心、瀕水區、山脊線和海灘區等5大區塊，各區將有各自特色。新規劃將啟動的第一個項目名為「聖淘沙心之音」，將建造約400米的高架走道連接至海灘，項目預計耗資9000萬新幣（約合台幣20.6億元）。計劃在2019年第4季度動工，預計2022年完成。

新加坡貿工部兼教育部高級政務部長徐芳達說，決定關閉和拆除這座魚尾獅並不容易，當局考慮到重新發展整個聖淘沙島能為商家和訪客帶來更大利益，因此作出這項決定。

眾所周知，作為新加坡的城市地標，魚尾獅成為每個到訪遊客必去打卡的地方。許多網友並不支持拆除魚尾獅的決定，他們認為新加坡當局拆除守護繁榮的魚尾獅「將來一定會後悔的」，就算要建新項目也「不值得為它拆了魚尾獅」，甚至有人在推特上發起「＃拯救魚尾獅」的話題，稱魚尾獅是新加坡的象徵和島嶼守護者，這是所有新加坡人的心聲，重建工作請盡量避免拆除這種珍貴的東西。

報導指出，目前新加坡建有大大小小7座魚尾獅雕塑，聖淘沙島上的這座雕像是澳大利亞藝術家詹姆斯．馬丁創作，建於1995年，高37米，內部中空，遊客可購票乘電梯直達魚尾獅頂端鳥瞰整個聖淘沙。

(中時電子報)