鴻海創辦人郭台銘日前主動退出國民黨，國民黨中常會今天決定「慰留」結案。發言人歐陽龍說，此舉代表郭董申請退黨之事已「結案」，至於後續郭董有何想法，或有何動作，屆時再行處理。

郭台銘日前宣布退出國民黨，將黨證及榮譽狀退還台北市中正區黨部，由市黨部主委呂黃錦茹處理。黃呂錦茹在簽呈中批示「建請黨中央慰留」，經副秘書長杜建德、秘書長曾永權批示，都認同由市黨部進行慰留。

今天中常會中，中常委蕭景田詢問郭董退黨之事，黨主席吳敦義、副主席郝龍斌兩人交頭接耳，意見交換後，吳敦義宣布尊重市黨部決定及大家意見。

發言人歐陽龍會後轉述相關決定，表示此案在黨部的程序中已結案，結論就是慰留。

在媒體追問下，歐陽龍說，因黨已慰留郭董，在黨的認知，郭董仍是黨員，言行自然仍須受黨紀約束。

至於郭董若不認為自己仍是國民黨員？歐陽龍說，後續郭董有何想法，或有何動作，屆時再行處理。

(中時 )