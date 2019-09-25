中華郵政5月釋出南港郵局空間，供基隆醫院做長照機構，今（25）日進一步在立法院透露，將釋出台中豐原葫蘆墩郵局、台北市古亭郵局兩處閒置空間，前者供「台中銀髮族健康促進協會」設置日照中心，服務28人，預計11月正式營運。後者也規劃用作日照中心，服務32人，預計本週上網公開招租適合機構。

另外，退輔會則受訪表示，榮總下設的護理之家和榮家，在全台15縣市共有住宿式長照床位6,847床，其中約有2成床位是對一般民眾開放。退輔會透露，預計要在2年內增加10％床位，增至7,561床，且針對作息會日夜顛倒的失智者，4年內增加約一倍，從569床增為1,121床，讓住宿式床位總數逼近9千床。

退輔會也提到，鑑於一般請外籍看護工每月大約2萬元左右，但住宿式機構床位，每月就要價3～5萬元。雖然衛福部9月12日才剛宣布，將補助長照機構住民，最高一年補助6萬元（平均每月5千元），預估5.1萬人受惠，但卻設有排富條款，包含最近一年的累進稅率超過20％、按20％稅率課徵基本稅額者，及未來股利按28％稅率分開計稅者。

退輔會認為，有此限制等於排除掉很多一般的小康家庭或雙薪家庭，特別呼籲衛福部將住宿式長照機構納入長照給付，給予更多民眾補助，以減輕負擔。

(工商 )