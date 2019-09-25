台中市中山地政事務所與衛生福利部台中醫院合作設置「健康管理站」，提供健康諮詢，地政局長吳存金表示，健康意識抬頭，為提升為民服務品質，中山地政事務所突破服務格局，主動進行異業結盟，提供健康管理駐點服務，讓民眾在洽辦地政業務之餘，透過適當的檢查諮詢及生活習慣評估，了解健康狀況，協助及早發現潛在的個人病徵，採取預防措施。

吳存金說，即日起至12月底止，每月第4周星期三上午8時30分至11時30分，於中山地政大樓1樓民眾洽公等候區，由台中醫院派駐專業護理師駐點健康管理站，服務完全免費，民眾至中山地政事務所，享受多樣化的地政新服務。

「異業結盟貼心服務！」中山地政事務所主任湯深厚指出，地政事務所是第一線為民服務機關，洽公民眾多，中山地政所結合台中醫院團隊提供定點諮商及簡易檢查服務，包含血壓、血糖測量、用藥追蹤及健康衛教等項目，有助於培養個人健康觀念，達到預防疾病的目的，洽公也可以顧健康。

(中時 )