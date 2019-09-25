中廣董事長趙少康今再親上火線，揚言控告前國民黨主席李登輝、前國民黨投管會主委劉泰英。（趙婉淳攝）

黨產會指中廣為附隨組織，並追繳中廣七十七億元，中廣董事長趙少康表示將具狀控告前總統李登輝、台綜院院長劉泰英背信。

黨產會昨日認定中廣為國民黨的附隨組織，命其名下共13筆土地移轉國有，並追徵77億元。中廣董事長趙少康今再親上火線，直指中廣帝寶土地出售案，是在國民黨前主席李登輝、前投管會主委劉泰英任內決定，之後再轉賣給宏盛建設，該建商事後捐贈2.9億元給李登輝的台綜院，質疑中間疑存在利益勾結，具狀控告李、劉背信罪。

黨產會追徵價款中最大宗的是中廣出售位於台北市仁愛路的帝寶案，追徵金額高達67億元。趙少康下午出示資料表示，民國88年9月28日，時任國民黨投資管理委員會主委劉泰英，以88億元賤價出售中廣總部土地（即現今帝寶）給中央投資股份有限公司，隨後中投又再以90億賤價賣給宏盛建設公司，導致中廣權益受損。

趙少康指出，宏盛事後捐2.9億給台灣綜合研究院，其院長為劉泰英，榮譽董事長則為李登輝，質疑中廣變成李、劉兩人五鬼搬運的工具，這些錢怎麼會現在找他要呢？

趙少康表示，依據95年35公報，中廣購置的松江、林森大樓，累計減損24億元，「為什麼要多付錢給建商，中間有無利益勾結、圖利、背信、五鬼搬運」，雖然拿不到從建商口袋拿錢給國民黨的證據，但情勢非常明顯。

趙少康說，國民黨運用12億9千萬餘元投資奇怪行業，包含日本創投、京華城、海上皇宮等，但幾乎血本無歸，這也是另外一種利益輸送，「那麼多公司為何投資這幾間」。

趙少康認為，「既然黨產條例溯及既往，那追究對象也該溯及既往，不該找我們溯及既往，找李登輝、劉泰英就不溯及既往，李、劉必須負責任」。他說，黨產會先前認定中投是國民黨的附隨組織，因此中投名下都歸黨產會，如今又追徵中廣兩棟大樓，直指「雙重課徵」。

(中時 )