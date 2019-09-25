苗栗縣長徐耀昌（中）、議長鍾東錦（左）、教育處長徐永鴻（右），示範簡易消毒水製作方法，呼籲民眾在家做好環境消毒。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府額溫槍並獲納諾集團捐贈奈米離子水，並宣導正確洗手步驟與環境消毒，加強防疫。（何冠嫻攝）

腸病毒疫情升溫，苗栗縣政府動用第二預備金購置額溫槍，25日更獲企業捐贈具消毒除菌功效的奈米離子水2000瓶，縣長徐耀昌等人宣導正確洗手步驟，並示範清潔消毒工作，要求校方依規定進行傳染病通報，避免疫情擴散。

正值腸病毒高峰期，校園群聚感染造成家長恐慌，苗栗縣長徐耀昌除動用300萬元第二預備金，購買1624支額溫槍強化各校防疫措施外，25日獲納諾集團捐贈2000瓶奈米離子水、防護噴霧，加強縣內校園疫情防治。

納諾集團與台北醫學大學產學合作利用氫氧電解法物理殺菌原理消滅病毒，研發奈米離子水、防護噴霧。納諾集團董事長呂鴻圖透過苗栗縣議會議長鍾東錦，將產品捐贈苗栗縣，盼能幫助學校對抗流感、腸病毒等疫情。

25日捐贈儀式中，徐耀昌、鍾東錦以及教育處長徐永鴻，示範含氯漂白水加入100倍清水，稀釋泡製簡易消毒水，並呼籲民眾自製家居消毒劑，擦拭門把、扶梯、玩具等，還可拿到陽光下曝曬二次消毒，以預防腸病毒傳染。

苗栗縣衛生局統計，自8月30日開學至今，縣內國小低年級、幼兒園、安親班等停課數達61班，局長張蕊仙說明，今年通報疑似腸病毒重症案例共6例，其中4例排除，2案由疾管署專家研判中，迄今尚無確診重症案例，將與教育處持續聯手加強防治，教導學生正確洗手「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟外，更要落實「生病不上課、不上班」原則，降低疫情傳播。

示範簡易消毒水，苗栗縣政府加強腸病毒防疫。（何冠嫻攝）

(中時 )