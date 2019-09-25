儘管稍早寶島一姐謝淑薇在武漢女網公開賽女雙第二輪不幸出局，另一組台灣選手詹詠然/詹皓晴則是延續上一站在泛太平洋女網賽奪冠的氣勢，繼昨天首輪直落二過關後，今天第二輪再是6：3、6：2告捷，收下8強門票。

武漢女網公開賽是WTA超五大賽，總獎金高達282.8萬美元（約8840萬台幣），本季已經進帳4座冠軍的詹詠然/詹皓晴為大會女雙第6種子，今天第二輪面對俄羅斯布琳科娃（Anna Blinkova）/捷克沃拉可娃（Renata Voracova），比賽一開始兩邊就互破發球局，接著連5局互保，關鍵第8局雙詹逼出這場比賽姊妹倆的第3個破發點，並在「丟士」後順利破發，進而先收一盤。

第二盤詹詠然/詹皓晴搶先破發，取得2：0局數領先，隨後第5局再破發一次，第7局雖然錯過2個賽末點，未能盡早收下勝利，但第8局40：15聽牌後，旋即得分關門，穩穩抓住勝利，8強戰對手是大會第4種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）/荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）、美國科寧（Sofia Kenin）/白俄羅斯薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich）之間的勝方。

(中時電子報)