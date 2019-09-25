環保署今（25）日召開環評大會，討論台電核三廠除役計劃環境影響說明書，由於台電自願進入第二階段環評，會議只進行1小時左右。由台電說明計劃內容、環委提出意見與建議；環評大會後便進入漫長的二階環評程序，預估1年多後才能回到專案小組審查。

台電表示，核三廠第1、2號機組商轉執照將分別於2024年7月、2025年5月到期，依規定須至少提前2年提出除役計劃，取得除役許可後再於25年內完成除役。依核一、核二廠的慣例，為求公眾參與更為周延，自願進入第二階段環評。

出席環委討論後同意台電的請求，也覺得到目前為止，與除役相關的調查、預測、分析、評定、資訊公開、公眾參與等，尚不足以提供審查判斷之所需。且這件開發案對環境有重大影響，出席環委也提出重點評估項目，要求台電在二階環評中確實執行。

首先，除役計畫中相關設施的拆除、改建或新建工作項目、期程及範圍，都要仔細規劃。各階段施工期間對於周遭陸域、水域環境的影響，還有交通的衝擊、汙染排放的影響等，都要納入評估檢討機制。

其次應說明除役過程中廢棄物的分類、貯存、處理、處置及管理措施等規劃事項，這些包括設施的條件、設置區位、量體大小、設施種類與安全性。並補充非放射性物質及除汙放射性汙染物的偵測計畫，並依據《開發行為環境影響評估作業準則》第53條規定進行評估，訂定相關緊急應變措施。

第三是評估除役期間的用水計畫、各種廢（汙）水與廢液的最大產生量有多少？加上後續處理的規劃。亦須評估廢水、溫排水對周遭水域水質、生態的影響，並且訂定環境保護對策。

最後則為詳細調查並整合陸域及水（海）域生態現況，提出追蹤監測規劃，評估除役帶來的衝擊（含海域管制方式改變）。也要擬具指標物種、保育類動物的保育計畫，或生態環境保護對策與植栽復育計畫。

(中時 )