▲暨大開設「聯合國永續發展目標」課程上課情形。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

▲暨大校長蘇玉龍〈前排中右〉與選修「聯合國永續發展目標」課程的學生合影。（暨大提供／楊樹煌南投傳真）

國立暨南國際大學為持續深化聯合國永續發展目標(UN Sustainable Development Goals, SDGs)的精神與做法，透過「瞭解 SDGs」、「設定目標」與「整合」3大步驟，將SDGs納入該校核心發展策略，進而研擬短、中、長期目標，連結國際共同追求永續發展願景。

暨南大學本學期在校長蘇玉龍率通識中心主任張英陣、環境保護暨安全衛生中心主任陳谷汎，於通識教育中心新開設「聯合國永續發展目標」課程，希望藉由該課程讓暨大學生瞭解SDGs的內涵與該校各級單位及大學社會責任實踐計畫團隊的運作與SDGs的關聯性。

暨大科技學院院長蔡勇斌表示，藉由主題式教學工作坊，引導修課學生對SDGs進行思索、探究、對話、討論，開發跨領域的創新主題課程，將可鼓勵學生與國際同步，貢獻所學於SDGs的達成。

而且該課程為全國大學首次由校長親自開授的SDGs課程，緣於暨大過去長期投入地方服務工作，內容涵蓋社會各項議題，校長蘇玉龍也期勉全校師生一起倡議並落實「全球永續發展目標」，並藉由SDGs發展全球夥伴關係。

蘇校長在課程中提出暨大永續發展的主要3大明確方向：1、結合校內校級中心及USR團隊共同推動永續發展目標。2、在17個永續發展目標裡，先行落實各項指標。3、在暨大落實SDGs建構模範永續的綠色大學。

蘇校長盼望暨大將產出跨領域的教學方針，進而從點、線到面的設計，建立起符合SDGs精神的新課程教學模組。同時也期許暨大身為國內綠色大學的聯盟學校與國際綠色大學名校，面對全人類所面臨的挑戰，暨大更應責無旁貸將SDGs目標進行全校性的投入，攜手教師、職員、學生、在地社區、產業及社會等利害關係人，邁向共享價值的永續之路。

(中時 )