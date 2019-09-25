美國總統川普23日在聯合國針對宗教自由議題發表演說時，台下觀眾席中驚見我駐紐約辦事處長徐儷文，行政院長蘇貞昌稱這是台灣退出聯合國後，第一次政府正式代表進入聯合國，是重大的外交突破；對此，前外交官介文汲在臉書上打臉，表示蘇貞昌說出這種話代表他根本不了解。

介文汲表示，我國1971年退出聯合國後，為重新參與聯合國，外交部同仁一棒一棒的努力，終在2009年重新回到睽違三十多年的聯合國舞台，獲聯合國世界衛生組織大會邀請，由衛生部長率包括外交部官員的正式代表團以觀察員身份進入聯合國會場出席世界衛生大會。

而蘇貞昌在昨(24)日在媒體上表示，駐紐約辦事處長應美國邀請進入聯合國参加美國主辦的全球呼籲保護宗教自由活動，是自從退出聯合國後，台灣的正式外交代表，第一次進入聯合國；介文汲認為這根本就是蘇助選助昏頭了，才說出這種吹破牛皮的話。

介文汲透露，我國友邦過去在聯合國舉辦會議或活動，我駐紐約辦事處處長及同仁也都曾應邀參加，但基於工作的考量，均未高調對外公佈。介文汲奉勸蘇貞昌，仔細看看外交部對駐紐約處長進聯合國開會事的發言，不要大言不慚，說出什麼是我國退出聯合國後第一次這種大話！

(中時電子報)