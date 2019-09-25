張靜初澄清緋聞。（圖／翻攝自秒拍）

主持人小S和蔡康永主持的《花花萬物2》本周請來有「小章子怡」之稱的張靜初，過去她曾演出電影《門徒》、《尖峰時刻3》，2013年也參與《天機：富春山居圖》，蔡康永打趣說自己本來不想聊這部片，因為「裡面有個小S很想罵的人」，小S立刻接力並補刀林志玲說：「裡面好像有一位已經退出影壇、一位嫁作人婦的林太太」，引來蔡康永忙制止，並澄清林志玲沒要引退，「妳別再鬧了！」

張靜初最近上《花花萬物2》回應緋聞，她曾因和導演傳過從甚密遭封殺，對此，張靜初在節目中表示自己聽到傳聞第一時間也很生氣，甚至氣到有吐血的衝動，平時不管念了多少經都沒用，後來她冷靜想想因為自己是公眾人物，才會成為箭靶，起初她選擇不回應，之後才在朋友一句提醒「城池是需要維護的」，決定站出來說清楚。

當蔡康永回顧提起張靜初的作品，直言：「妳連續參加了幾部拍出來以後讓人傻眼的作品」，小S問是哪部，張靜初大方回說是《富春山居圖》，小S又說：「我聽說裡面好像有一位現在已經退出影壇、一位嫁作人婦的林太太是不是？」暗指林志玲，蔡康永則緩頰說：「林志玲沒有退出演藝圈啦，妳不要再鬧了！」

(中時電子報)