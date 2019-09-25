華梵大學24日舉行「青海熱貢唐卡藝術展」開幕式，展出大陸工藝美術大師、青海黃南州熱貢畫院院長娘本一系列精品唐卡畫作，娘本並捐贈市值約500萬人民幣的「黑金唐卡」一幅給華梵大學典藏，同時允諾將唐卡的繪製技藝無所保留的傳承給華梵學生。

有「世界最細膩工筆畫」之稱的唐卡一直深受藝文與佛教界喜愛，其中一個重要流派「熱貢唐卡」並被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產。

娘本為大陸國國家級非物質文化遺產項目「熱貢藝術」代表性傳承人，也是第六屆中國工藝美術大師，長期致力於將熱貢唐卡的藝術魅力推向全世界，個展遍及20餘國，2014年曾捐贈一幅精品唐卡給聯合國扶貧基金會，現場拍賣價高達160萬美金。

華梵大學董事長悟觀法師致詞表示，娘本繪製的唐卡有一股攝受人心的佛威神力，佛法的慈悲與智慧盡在其中，而娘本就宛如菩薩的代言人，是串連佛與眾生之間的橋梁，讓看見唐卡者都可開出自己生命智慧的般若畫。

娘本也說，未來會與華梵大學合作，持續來臺將熱貢唐卡的技藝傳承給華梵學生，而熱貢畫院就是華梵的青海學習基地，歡迎華梵學生至青海熱貢畫院學習。

娘本並慷慨提供108幅白描畫給華梵大學佛教藝術及美術相關學系的學生習藝，同時捐贈唐卡中的極品--黑金唐卡鉅作「五部文殊」給華梵典藏，市值約達500萬人民幣。華梵大學校長 並禮聘娘本華梵為榮譽特聘講座教授，雙方將展開多項教學合作與出版計畫，讓熱貢唐卡藝術在台灣開花結果。

娘本將於9月26日上午10時在華梵大學創新實作中心舉行別開生面的唐卡現場繪製教學演示。正在華梵文物館舉行的「青海熱貢唐卡藝術展」，展期至9月27日下午3時止。

(中時 )