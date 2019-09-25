韓國瑜副手人選備受矚目，張善政辦公室發言人黃曼昕今天接受本報電訪時表示，在能夠為韓國瑜加分，也能下架蔡政府的兩個前提下，張院長願意當副手；對此，韓競辦發言人何庭歡在下午直播中回應表示，不管是張善政前院長或朱立倫前市長，都是團隊不可或缺的成員，但副手可能牽動整體選戰布局，也需考慮當事人意願，未來等確定後才會正式宣布，請大家拭目以待。

何庭歡25日下午開直播，在鏡頭前回應最近時事議題，談及韓國瑜副手人選，何庭歡說，張院長、朱市長都是相當優秀的人才，且大家都有共同目標，就是覺得當前政府做不好，要一起努力將蔡政府下架，這個路程中張和朱都是不可或缺的成員，不過副手選擇可能牽動整體選戰布局，也要考慮當事人意願，一定等到確定之後才會向大家宣布。

何庭歡說，張院長是國政顧問團總召，是團隊中相當重要的一員，每次直播私下聊天，都能發現他真的很親切，且對國政議題能夠通盤了解；而朱市長也曾公開說過目標是團結勝選，大家目標一致，都是重要成員、溝通良好。

何庭歡在這場直播中重申，韓國瑜先前曾公布副手條件，包括良好的國際觀、擅長經貿領域等，副手人選等確定後就會對外說明，請大家拭目以待，這段時間也請韓粉團結一致，不要因為部分媒體的報導流言蜚語，就去中傷團隊的好伙伴。

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(中時 )