近年來在演藝圈表現亮眼的蕭敬騰（老蕭），本身以愛吃辣出名，近日和金博家剝皮辣椒合作創立「辣椒先生」品牌，一舉躍升股東的他，事業版圖再擴大。今日舉辦新品上市記者會，老蕭不僅親餵粉絲試吃老蕭拌麵，自己也是胃口大開，辣椒一根接一根入口，其中還有一項是未上市、特地為蕭敬騰特製的「蕭辣版」剝皮辣椒，更在現場餵。

蕭敬騰疑似吃太辣胃不舒服，採訪到一半突然衝下台。（羅永銘攝）

會後受訪到一半時，媒體詢問先前周杰倫和阿信合作新歌〈說好不哭〉，會不會吃味，但空腹的老蕭被剝皮辣椒辣到「吃不消」，突然說一句「對不起，我胃不舒服」迅速回到後台休息，讓大夥相當擔心，而老蕭休息過後，平面聯訪時才說出原因「不應該喝最後那一口水」。更急著回覆，「我不是因為杰倫跟阿信合作不想回答，是因為太辣了」。

愛吃辣出名的蕭敬騰，與金博家自創新品牌「辣椒先生」，推出剝皮辣椒、老蕭拌麵等品項。（羅永銘攝）

蕭敬騰與金博家推出「辣椒先生」品牌，今舉辦新品上市記者會。（羅永銘攝）

老蕭說，自己平常吃很辣，即便到各地工作，隨身都會攜帶剝皮辣椒拌入菜，但在記者會上吃辣後，原本神情自若、但因為喝了一口水，「整個胃的辣都散開」，才會突然不舒服。經紀人Summer則加碼爆料，蕭敬騰曾到一間餐廳吃飯，點了一道看似不辣的麵，看似不辣卻被辣到受不了，老蕭則說，「最尷尬的是，那家是排隊名店，我好不容易排到有位置，結果點了一碗麵不吃」。由於歌手通常會保護喉嚨，老蕭自豪「我不用開嗓，開唱前也沒在怕，照吃辣，不要吐就不會傷喉嚨」。

蕭敬騰與金博家推出「辣椒先生」品牌，今舉辦新品上市記者會，在活動中胃口大開狂吃辣椒。（羅永銘攝）

至於自己平常是否會下麵給友人吃？老蕭笑說，曾有段時間很愛煮麵，一直找朋友來家裡「一人一菜」，自己拿手菜是雞蛋麵跟白酒蛤蠣麵，「現在多了一道老蕭伴麵」。被問到曾國城、賈靜雯等前輩之前都推出伴麵產品，市面上自己有什麼優勢？老蕭妙回：「我的優勢就是，我是他們的弟弟。」

以「聲林之王」入圍主持人講的老蕭和林宥嘉，確定金鐘獎當天不出席，老蕭說：「宥嘉那天在高雄開唱，我要去幫他帶小孩。」被問到要跟酷比玩什麼，老蕭說玩「飛高高、高空彈跳那種」，由於酷比還很小，需要換尿布，老蕭說「就亂包，正反面都試試看」。

(中時 )