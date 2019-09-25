國外有一名女性跑者，在跑步途中驚見一隻小鹿被卡在鐵欄杆之間。小鹿瘋狂的踢著自己的腳試圖掙脫，卻是徒勞無功。女子見狀，趕緊走過去出手幫忙。也不知道女子是什麼體質，在救了一隻小鹿後，不久又在其他地方見到另一隻同樣被卡在欄杆的小鹿，這隻小鹿可能已經耗盡氣力，身體癱軟的貼著地面，女子一邊喘著大氣，一邊再度展開「救援行動」。
據《ABC NEWS》釋出的影片可以見到，女子先是在一處見到一隻小鹿被黑色鐵杆卡住，她對瘋狂掙扎的小鹿喊到：「住手」接著繞到欄杆後面，試圖用雙手撐開兩邊的鐵杆，但是因為欄杆太堅固，女子只能改變策略，使出吃奶的力氣用力掰動一邊的欄杆。而欄杆也跟著女子的動作被掰彎，使小鹿順利脫逃。
接著畫面一轉，女子氣喘吁吁的說「這個女孩……這個女孩有什麼毛病？」下一秒又見到一隻小鹿被卡在欄杆的畫面。女子走過去告訴小鹿「你應該學習怎麼跳躍」接著再度使出洪荒之力掰動欄杆，並問著小鹿「女孩，如果我不在這裡妳該怎麼辦？」小鹿可能太驚慌，左腳還卡在欄杆中，女子看了看左右發現都沒人可以幫忙，想了一會兒，隨後小跑跨過了欄杆並摔倒在地。她的動作驚動了旁邊的小鹿，使小鹿用力的將卡住的腳拔出，並順利救了牠。
文章來源：《ABC NEWS》推特
(中時電子報)
#女子
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