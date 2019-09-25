陳姓孕婦24日在新北市蘆洲區某婦產科生產時，因子宮破裂導致男嬰夭折，陳婦命危。今（25）日上午檢察官對男嬰進行相驗，陳婦的丈夫李姓男子和婆婆到場，情緒數度崩潰，李男伏地哀嚎，哭喊「還我公道！給我個交代！」

李父在殯儀館伏地痛哭，要求醫院還給他公道。(王揚傑攝)

李男痛訴，只要還我兒子公道，醫院的說詞我們都不接受，是否用藥不當？是否人為疏失？醫生都沒有講清楚，我們並沒有要求幾點生，這種東西怎麼可能幾點生就幾點生，又不是剖腹。

李男質疑，醫生電話整天都不通，醫院一個人都沒來關切過，甚至我兒子死亡了，院長卻只一句話「我下班了，明天再討論。」黃醫師把病例帶走是為什麼？串證嗎？竄改資料嗎？

李男的母親說，給我們一個真相，我們要知道生產所有過程中，為何我的孫子會死掉？媽媽會命危？醫院沒有給我們一點訊息。甚至連救護車的錢都向家屬要，很後悔找上這家醫院，現在就是希望檢察官幫我們調查真相，給我們一個公道。

李男說，現在已經在收集這家醫院的相關案例，呼籲大家如果在這家醫院有碰到問題或困難，能和他聯絡。

李男哽咽哭訴，我們甚至明年要拍全家福都已經預約好了，媽媽、哥哥都很期待弟弟生出來。

診所生產嬰死母命危 家屬怒圍診所撒冥紙

(中時 )