翁章梁（中）表示，番路是柿子的故鄉，今年雖產量銳減，品質卻是最好的，歡迎民眾來一趟番路小旅行。（張亦惠攝）

嘉義縣番路鄉是柿子特地，嘉義縣台三產業發展協會25日中午在優質鮮柿真空中心舉辦「柿季狂想曲-柿園餐桌」，在柿子樹下品嚐由社區媽媽們研發1年而成的柿子風味餐，透過柿子入菜，行銷番路在地特色及觀光旅遊。

今天嘉義縣長翁章梁、番路鄉長林清根、立委陳明文夫人廖素惠及嘉義縣台三產業發展協會理事長江火炎都到場享用柿子樹下的柿子料理。

翁章梁表示，每年10月是番路鄉柿子豐收季節，今年受天氣影響，柿子產量大減僅剩往年3成，但品質卻是有史以來最好的，翁也說，台三產業發展協會結合文創小旅行與創意在地料理，呈現社區特色，也加深餐桌故事與濃厚在地味。

台三產業發展協會總幹事林玉珠表示，料理是由多位社區媽媽不斷研究討論設計的柿子風味餐，包括柿子炒飯、柿子金瓜米粉、柿霜燉雞湯、柿子炒甜椒、柿子造型的饅頭等；而使用的木製餐具、餐桌墊則是漆器與柿染的工藝，希望能用在地特有的柿子讓遊客吃柿子、看柿子、玩柿子、用柿子。

目前10月20日的柿園餐桌已預約額滿，台三產業發展協會理事長江火炎表示，吃柿園餐桌也可以體驗柿染，協會預計在10月27日舉辦第二梯的「柿園餐桌」名額共40名，有興趣的民眾可洽台三產業發展協會預約。

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