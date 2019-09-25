甲仙區小林村學童於88風災後，收到最多的就是善心人士捐贈的「陶笛」，老師利用這批捐贈的「陶笛」帶領學生學習，小林國小師生並趁校外教學，特別將幽美的「陶音」獻給護理之家的阿公及阿嬤；學生們說，以前是別人鼓勵他們，現在要用音樂回報，一起感受溫暖的關懷。

小林村學童感念88風災後得到許多關愛，不管是物資支援或心靈的撫慰，都讓村民非常感恩；「陶笛」就是當時善心人士捐贈的物資之一，老師利用課堂及課後時間，帶著學童練習，孩子們從剛接觸覺得很難，但現在已是陶笛離不開手，每個人都能吹出幽美的陶音，展現音樂的小成就。

小林國小學童藉由校外教學到訪雲林，就用陶笛之音，將美妙的笛音獻給虎尾小鎮上的天主教若瑟醫院，撫慰護理之家的阿公及阿嬤，就連民眾與醫護同仁也都「陶醉」音樂中。

小林國小10位學童，藉由陶笛吹奏「快樂的出航」，將快樂的心與大家同樂；「山頂的黑狗兄」這首歌最有朝氣與活力，農村小調也有深意、風花雪月亦有奇情，樂風俏皮風趣，更拉進人與人的距離。

「草螟弄雞公」是一首非常輕鬆愉快的曲子,聽了會讓人身體跟著舞動,忘記煩惱和痛苦，學童吹奏這經典老歌，讓護理之家的阿公和阿嬤滿滿的懷念和感動！

(中時 )