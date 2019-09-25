台中市國際同際會台灣總會中B區，25日捐贈1輛市價300萬元的救護車與1批救護急救器材，給台中市消防局，典禮由副市長陳子敬親自主持代表接受救護車模型與鑰匙，並致贈感謝狀及紀念品，以表同濟會的善行義舉。

副市長陳子敬表示，早期警消合一，出身警察的他也管理過消防業務，了解消防工作辛苦危險，除人才訓練外，救護器材也是「救命關鍵」之一，感謝各界人士愛心捐贈消防車及裝備、消防水車、雲梯車等，提高工作效率，保護市民安全。

陳子敬指出，去年救護車出勤次數高達12萬7千多次，今年上半年也累計6萬2千多次，可見救護需求龐大，去年成功救回73名到院前心肺功能停止（ROSC）者，捐贈救護車添救命利器，也提升救護品質。

國際同際會台灣總會中B區主席朱東源表示，同際會經1年半籌備，在3月30日舉行公益慈善演唱會，並將募得款項共同捐贈救護車、啟明學校盲生希望課程及行動菩薩協會照顧偏鄉學童，秉持「同心濟世」理念，藉由拋磚引玉，呼籲更多人做公益，為社會盡一分心力。

消防局指出，這次捐贈的救護車配有高級救護包、急救包、氧氣組、電動擔架、喉頭罩、AED、抗震血壓監視儀、血氧濃度計等完善器材，將分派給第8救災救護大隊東山分隊使用，呼籲民眾將救護車留給最需要的人使用，維護緊急救護品質。

(中時 )