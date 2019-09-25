雖然美國一向指控大陸電信巨擘華為涉嫌替北京從事間諜行為，並呼籲盟友勿用其5G設備，但正積極5G建設的馬來西亞表示並不特別關切美對華為的指控，並且該國將於下月在全國展開測試5G網路，使該國有望成為在全推國推行5G技術的亞洲國家，而外媒稱華為或許從中受益。

據路透社報導，馬來西亞通訊及多媒體部長哥賓星（Gobind Singh Deo）在一場活動上表示，為了實現先前快速佈署5G測試平臺以及全國示範項目的承諾，使馬來西亞成為世界上採用5G的領導者之一，將於全國境內進行5G網路測試。

而全球移動通信系統協會（GSMA）24日在一份報告中指出，到2025年，馬來西亞有五分之一的手機將連接使用5G，這一數據將高於對整個亞太地區17%的預測。目前華為已經與馬來西亞多家電信公司簽署5G網路合作初步協定，其中包括亞通集團（Axiata）的天地通公司（Celcom）、馬來西亞電訊公司（TM）、明訊公司（Maxis），報導認為華為將會從中受益。

對此，一名華為官方人士表示，華為期盼先前與馬來西亞簽署的備忘錄能夠促成雙方簽訂合約，除了強調華為已經替馬來西亞將推出的5G服務做好準備之外，並表示華為的優勢在於技術、成本與運輸等方面。

對於美川普政府指控華為涉及替北京從事間諜行為，恐在其5G設備設立後門以竊取情報，並組織包圍網在全球圍剿華為，馬來西亞曾表示，並不擔心關於華為的間諜指控，而是關注其產品的價格。

不過，同樣為東協國家的越南，多家電信營運商先前稱基於網路安全而非政治考量，選擇了華為主要對手愛立信、諾基亞和高通的5G技術和設備。

(中時電子報)