女星陳仙梅演出多部本土劇走紅，不過婚後連生兩胎淡出劇劇圈，日前被媒體直擊全程部見老公，「一打二」獨自照料2子，也讓她罕見登上媒體版面，對此經紀人知會她遭狗仔偷拍時，讓她當下腦筋一片空白，頻頻回憶自己是否做了不該做的事。

陳仙梅曬出和經紀人對話記錄，得知被偷拍那刻時，拚命回想當日去了哪裡？做了什麼了？有跟男生講話嗎？但自己個性始終都很忠貞不二，不僅等男友外島當兵二年，還可以談遠距離戀愛，婚後則乖乖待在家帶小孩，幾乎沒有社交活動，這讓她反問自己：「沒做壞事的人是在擔心什麼啊」，後來得知是素顏獨自顧小孩上報，讓她鬆口氣：「寶寶被驚嚇過，有苦說不出」，但仍不忘開玩笑表示：「好險沒討客兄」。

陳仙梅臉書全文。（圖／陳仙梅臉書）

此外陳仙梅表示前晚電訪後，心中仍忐忑不安，因為很擔憂刊登出來的照片會否是駝背挺著小腹，導致整晚徹夜難眠，直到隔天一早衝了四家超商，買到報紙看到照片才放下心中大石頭。

(中時電子報)