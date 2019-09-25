邱澤和張鈞甯因今年5月在大陸青島拍攝《八歲的爸爸》被傳假戲真做，2人疑似共遊日本，又於18日被周刊拍到邱澤從汐止家中開車出門，副駕駛座上的佳人正是張鈞甯，氣氛甜蜜曖昧，張鈞甯經紀人至今仍未回應，反倒是邱澤大方認愛，或許不想為女方帶來困擾，說法相當謹慎：「努力追求中，請大家給祝福。」雖未承認是情侶，但一肩扛下這段關係的責任。

張鈞甯近日還現身邱澤電影《江湖無難事》試映會，據知邱澤方面並不知道有該場放映，是女方在回台後與片商老闆見面，對方表示最近正在忙新片宣傳，在不知2人關係的情形下，隨口詢問是否要來看邱澤新片的小型試片，張鈞甯一口答應，如今看來是為搶先力挺「準男友」作品，隔空互動也頗為甜蜜。

根據周刊報導，2人於本月18日約會時，邱澤除了開車載張鈞甯出遊，似乎已先在邱澤家中相處一段時間，張鈞甯的女性助理還特地和張鈞甯打扮相似，疑似是要幫她掩護剛萌芽的感情，尤其張鈞甯相當保護隱私，過去多段感情都沒直接認愛，此次也由男方先發話表示「追求中」。

2人過往情史都頗豐富，邱澤緋聞女友對象包含楊丞琳、陳喬恩、唐嫣，戲劇女主角幾乎難逃他的電眼，不過自從和唐嫣分手後，邱澤許久沒有傳出新的戀愛對象，近年更努力將事業版圖擴展至電影和舞台劇，更以戲劇《必娶女人》、電影《誰先愛上他的》入圍金鐘和金馬，邱澤經紀人雖不願逐一證實周刊昨曝光的報料內容，但對邱澤新戀情樂見其成：「是真的話很好，他多久沒談戀愛了啊！」

37歲張鈞甯同樣電力十足，在片場親切有禮的她，不但在對岸戲約不斷，也經常讓男演員對她產生好感，因《痞子英雄》和趙又廷傳戀情，但她堅持不認，據傳對方因此頗為受傷。張鈞甯後來又有為身價上億CEO男友黃凱偉，3年前在大陸被拍到與導演林哲樂約會，近日則被傳和大陸電視劇《溫暖的弦》男主角張翰即將領證結婚，許多劇迷都期待2人假戲真做，未料邱澤殺出程咬金，認愛消息一出，立刻衝上微博熱搜排行榜。

同齡的邱澤和張鈞甯出道多年，在演藝圈有不少共同好友，因《八歲的爸爸》首度合作擦出愛火，雖然開鏡記者會上2人站的距離相當遠，看似還不熟，但在片中2人必須以智力障礙的狀態相戀，曾一起數次走訪智力障礙者福利院，揣摩角色的生活行為方式，其中邱澤挑戰演出只有8歲智商的成人，甚至禁止經紀人探班，避免影響角色狀態，但在拍攝2個月間與張鈞甯日久生情並展開追求。

電影《八歲的爸爸》5月中在大陸舉行開鏡，邱澤和張鈞甯站的距離超級遠。（截自海納百川經紀公司臉書）

(中時 )