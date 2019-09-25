台灣旅行法上路逾一年半，對於台美之間官員訪問是否能有進一步突破的問題，美國參議員賈德納今天接受中央社專訪時表示，將繼續促成總統蔡英文訪問華府，也歡迎外交部長吳釗燮來訪。

友台派議員賈德納（Cory Gardner）與蔡總統關係良好。賈德納6月訪台時，蔡總統還特地帶他到大稻埕品嘗台灣茶，體驗當地文化；賈德納則公開向媒體表示，非常希望蔡總統能訪問華府並到美國國會發表演說。

蔡總統7月出訪加勒比海友邦，回程過境美國科羅拉多州的丹佛市，成為第一個造訪科羅拉多的台灣總統。科羅拉多州是賈德納的選區，他當時也是一路相陪。

被問及邀約蔡總統訪華府一事是否有新進展，賈德納表示，他們已要求美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）邀請蔡總統以「民主領袖」（leader of democracy）身分，出席美國國會聯席會議致詞，但目前還沒接獲回應。

不過賈德納強調：「我們會繼續努力，要求裴洛西議長這麼做。」

由於來自中國的壓力，台美1979年斷交後，基本上台灣的正副總統、行政院長、外交及國防部長皆無法造訪具有政治意義的美國華府。

如果蔡總統無法前往，其他台灣高層官員訪問華府的可能性如何？賈德納樂觀表示，雖然國會聯席會議通常是保留給國家領袖，但過去也有外交部長或國安顧問出席。被問到會不會邀請吳釗燮時，賈德納爽快點頭並說：「我們很樂意他來華府，我會毫不猶豫送出邀請。」

至於美方近期有無計畫派高階官員訪台，賈德納則表示沒有聽說。他指出，他已多次鼓勵行政單位繼續推動，希望台旅法及明天參院外委會要審議的「台北法案」能促成此事。

(中央社)