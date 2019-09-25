愛情摩天輪開發計畫，多數外國廠商相中16至18號碼頭的預定地（右後方藍紅色油輪停靠處）。（袁庭堯攝）

16至18號碼頭預定地面積有7公頃，位於愛河出海口且緊鄰捷運輕軌系統，極具發展潛力。（袁庭堯攝）

伏和中呼籲國民兩黨地方、中央民代及官員都能極力促成此案，共同催生屬於高雄的獨特地標。（袁庭堯攝）

「愛情摩天輪」真的有譜了！高市府經發局捎來好消息，摩天輪四塊預定地不但已取得高雄港區土開公司及私人地主同意，美、法、荷籍團隊已於招商說明會前送交企劃書及設計圖，日、港團隊在也透過駐外單位表達投資意願。高雄市長韓國瑜特別交代經發局，對於二、三度接觸、履勘的廠商，市府勢必要排除所有障礙、用最快速度做最完善的接待安排。

經發局長伏和中表示，目前有投資意願的廠商全都是外國團隊，多數廠商中意的是海邊路旁、16至18號碼頭面積7公頃的空地，該地點位於愛河出海口且緊鄰捷運輕軌系統。市府在8月30日招商說明會前已收到美國、法國、荷蘭三國的企劃書，內含完整設計圖，以「愛情」為元素，但與韓市長最初提出的構想不太相同，但都相當具有觀光亮點及特色。招商說明會後，日本、香港團隊也投過駐外單位與市府接洽，表達意願。

至於外界最關心、土地使用權的問題，伏和中強調，摩天輪的開發計畫預定地原本就在土開公司的港區整體開發計劃內，市府希望能以「摩天輪」為主軸進行開發。土開公司已於6日召開董事會，同意將愛情摩天輪的開發計畫納入港區招商項目，20日更造訪市府，表達共同促成意願，接下來也將協助有興趣的外國廠商洽談及履勘。

伏和中說，當初提供高雄港4至8號碼頭、16至18碼頭、21號碼頭、及第69期重劃區等四塊基地，就是為了讓廠商或團隊能充分評估條件、發揮最棒的設計及創意。未來計畫區可做星級飯店、購物、遊樂場、博物館等用途。若一切順利，預計12月便能公告招標，2020年3月評審，4月即可正式簽約。

高雄愛情摩天輪的開發計畫現階段可說是萬事俱備，伏和中強調，市府早在2006、2011、2012、2017年就提出數個港灣摩天輪的規劃。目前該案事前準備工作完全沒有動用到市府預算，希望國民兩黨地方、中央民代及官員都能極力促成此案，讓構想成真，催生屬於高雄的獨特地標。

(中時 )