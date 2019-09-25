第三屆海外十大傑出青年頒獎典禮今日（25日）在林口體育大學舉行，選拔出海外青年卓著成就並貢獻社會的翹楚。海華文教基金會董事長吳明穎期勉當選人，「回饋社會，造福鄉里，分享成功經驗，薪火傳承，為新一代建立典範。」

吳明穎指出，海外傑出青年來自不同領域，以奮鬥的精神發揮特殊的才華與影響力，無論知名度高低，都在各自領域貢獻所長，足以成為社會典範。「海外青年的發展與茁壯是僑務永續發展的基礎，透過表揚而樹立共榮典範，為社會挹注正向的青年能量，搭建與臺灣連結及積極互動的平臺。」

吳明穎強調。 海外青年遍布僑居地各行各業，是臺灣在世界舞台上發展及延伸的基本動力，在不斷變化的世界潮流中順應時代向前走，也隨著腳步開創時代。「這些青年們對於促進僑民社會發展及增強海外僑民於全球競爭力上，有特別的意義與價值。」

在越南成功開創事業的吳明穎觀察到，僑民在不同族群的社會中生活，需適應當地的環境、法規、文化、人文及語言，遭遇困境時往往需要更加團結，付出更多努力，才能獲取得來不易的機會，這個過程是大多數人難以想像的。

所以吳明穎表示，在海外發展的青年有些是當地僑民的後代，亦有由臺灣至海外求學或創業而旅居當地的青年學子，在異鄉胼手胝足闖出一片天。

「他們的成就，讓臺灣能提升國際能見度，讓世界看見臺灣青年努力不懈的精神。」身為海華基金會董事長，吳明穎積極為海外與臺灣青年搭建互動平臺，運用僑界人脈資源增進國際視野，以文化認同聯結了僑界新生代。

(中時電子報)