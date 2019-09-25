台中市高美溼地已成為名聞國內外的旅遊熱點，為提升遊憩品質，市府從7月13日至9月29日前的例假日及國定假日下午2時至晚上8時，針對美堤街進行交管，禁止汽機車進入，並安排專車接駁，管制措施實施後例假日平均接駁近5000人次，因應國慶連假出遊人潮，將延長管制至10月13日連假結束，紓解交通壅塞。

交通局長葉昭甫表示，今年國慶連續假期有四天，為避免大量出遊人潮衍生人車爭道及違規停車，市府規畫延長美堤街交通管制至國慶連假結束，禁止汽機車車輛進入，延長管制期間持續提供高美溼地接駁專車，來回密集行駛第二停車場、第一停車場至高美溼地木棧道。

此外，既有公車路線可串連清水火車站、高鐵站、台中火車站、清水市區、高美溼地、梧棲漁港及三井OUTLET等景點，鼓勵遊客多使用公共運輸暢遊海線景點。

為提高遊客遊憩品質，避免出現塞車潮，交通局建議民眾搭乘從清水火車站出發的111、178、179、688路公車或從高鐵台中站出發的655路公車，也可搭309路公車從台中火車站出發，每日來回共116班。

載送遊客的遊覽車，可停靠在三順路上大客車臨時停靠區，讓遊客下車後，再空車前往第二停車場停放。

(中時 )