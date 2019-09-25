烏日綜合社會福利大樓規畫將設置托嬰中心、親子館及婦女服務中心等設施。（台中市政府提供／林欣儀台中傳真）

歷經2次流標、補助款還一度遭中央收回的烏日區「綜合社會福利館」終於催生成功！台中市長盧秀燕25日為社福館動工，她表示，落實公托倍增、親子館擴增計畫，市府每月都有新進度，而烏日區發展雖較其他地區慢，未來建設腳步一定會加速。

盧秀燕與台中市議員吳瓊華、張家銨、林孟令等人一同為台中第二座「綜合社會福利館」動工，許多里長也到場觀禮，場面熱鬧。占地2907平方公尺的社福中心將闢建為地下1樓、地上3樓的建築，未來計畫設置托嬰中心、兒童發展社區資源中心與親子館、婦女及新住民服務中心。

盧秀燕表示，烏日綜合社福館是居民期待已久的建設，在社會局前、後任局長大力推動與合作下，終於順利發包並動工，其總經費近1億元，其中5700萬為中央補助款，預計明年底可完工、2021年正式營運。

盧秀燕強調，烏日區有三鐵共構，且鄰近的西屯、南屯等區發展已趨於飽和，烏日區發展雖較慢，但也給這塊土地新生的機會，接下來將成為發展快速的地區。

社會局指出，除烏日綜合社會福利館，包括北區、東區及梧棲公共托育家園、大里親子館也都於日前開幕，市府並規畫霧峰、西屯等多處公托場地，預計2022年至少增設14家公設民營托嬰中心與4處社區公共托育家園。

(中時 )